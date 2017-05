Seltsam: Obama findet nach umjubeltem Kirchentagsauftritt SPD-Mitgliedsantrag in seiner Tasche

Berlin (EZ) | 26. Mai 2017 | Nach seinem viel umjubelten Auftritt auf dem Evangelischen Kirchentag gestern in Berlin soll Barack Obama am Abend einen Mitgliedsantrag der SPD in seinem Jackett gefunden haben. Niemand weiß bisher, wo dieser herkommt und wer ihn dem ehemaligen US-Präsidenten zugesteckt hat.

Rund 70.000 Menschen feierten Obama gestern am Brandenburger Tor in Berlin. Viele trauern dem Ex-Präsidenten noch immer nach und wünschten sich eine dritte Amtszeit. „Sein Charme und sein Witz sind unerreicht“, so eine Zuschauerin begeistert. „Dagegen kommt ein Donald Trump niemals an!“

Kurios dagegen, was sich nach dem Auftritt zugetragen haben soll. So wird berichtet, dass Obama am Abend durch Zufall in sein Jackett gefasst und plötzlich einen Antrag der SPD herausgeholt habe. „Er hatte keine Ahnung, wo der herkam“, so ein Vertrauter des ehemaligen Präsidenten. „Das Seltsamste war, dass der Antrag sogar bereits vollständig ausgefüllt war und bloß noch die Unterschrift von Obama fehlte.“ Außerdem soll ein kleiner Notizzettel an dem Antrag geklebt haben, auf dem stand: „Bitte am 24. September noch nichts vornehmen! Danke!“

Niemand weiß bisher, woher der Antrag kam und vor allem weshalb er in der Tasche des Ex-Präsidenten steckte. Erste Reaktionen gibt es jedoch bereits. SPD-Generalsektretärin Katarina Barley schrieb auf Twitter „Sowas passiert manchmal. Kein Grund, dem groß nachzuforschen. Wirklich nicht!“

(JPL/Foto: WDKrause – Own work, CC BY-SA 4.0, Link)