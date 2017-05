Läuft bei ihm: Trump löst nach erfolgreicher Abstimmung abends auch noch komplettes Kreuzworträtsel

Washington, D.C. (EZ) | 5. Mai 2017 | Was für ein erfolgreicher Tag für Trump. Zunächst schaffte es der US-Präsident endlich, die Mehrheit im Kongress davon zu überzeugen, für die Abschaffung von Obamacare zu stimmen. Dann gelang es ihm am Abend auch noch, ein Kreuzworträtsel in einer Zeitschrift vollständig und alleine zu lösen. Selten ging es Trump eigenen Aussagen zufolge so gut wie gestern.

Es dauerte über 100 Tage, doch nun hat Präsident Donald Trump offenbar einen Lauf. „Ich werde den gestrigen Donnerstag wohl niemals vergessen“, so der 70-Jährige heute Vormittag auf Twitter. Mit der Zustimmung des Kongresses zur Abschaffung von Obamacare gelang ihm erstmals ein vorzeigbarer Erfolg, nachdem ihm in den vergangenen Wochen immer wieder Steine in den Weg gelegt wurden und er viel Kritik und Spott einstecken musste.

Doch das scheint nun vorbei zu sein. „Ich war nach der Abstimmung sehr beseelt und fuhr nach Hause“, so Trump in einem weiteren Tweet. „Im Bett versuchte ich mich dann vorm Einschlafen an so einem verflixten Kreuzworträtsel, an dem ich schon seit Wochen verzweifle – und siehe da: Endlich konnte ich es lösen. Komplett! Und ganz alleine!“

Selten zuvor habe er während seiner Amtszeit so gut schlafen können wie in der Nacht zu heute. „Ich bin mit einem Lächeln im Gesicht eingeschlafen und mit einem Lächeln im Gesicht wieder aufgewacht.“

Er freue sich nun auf die nächsten Tage, an denen erneut einiges ansteht. „Ich habe ja noch so einige Wahlversprechen einzulösen. Und es warten auch noch zahlreiche weitere Kreuzworträtsel auf mich“, so Trump voller Tatendrang.

(JME/Foto: Marc Nozell from Merrimack, New Hampshire, USA – 20160208-DSC08060, CC BY 2.0, Link)