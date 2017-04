„Waaaas? Erst 100 Tage?!“ – US-Bürger dachten, dass erste Amtszeit von Trump bereits vorbei sei

Washington, D.C. (EZ) | 29. April 2017 | Sie waren bereits darauf eingestellt, heute einen neuen Präsidenten zu wählen. Stattdessen reagierten tausende US-Amerikaner mit Fassungslosigkeit, als sie erfuhren, dass Donald Trump am heutigen Samstag erst 100 Tage im Amt ist.

„Die letzten 100 Tage kamen uns wie vier Jahre vor“, so eine New Yorkerin, die sich seit Tagen darauf freute, endlich Donald Trump abwählen zu können. „Plötzlich sagte man mir, dass der Präsident lediglich seit 100 Tagen im Amt sei. Ich dachte, ich falle aus allen Wolken.“

Ähnlich reagierten zahlreiche weitere US-Bürger. Ein Mann aus Kalifornien sagte: „Ich las die letzten Tage immer irgendwas über die Amtszeit von Trump und so weiter. Ich dachte, es ging darum, dass die vier schrecklichen Jahre endlich um sind. Stattdessen sollen das gerade mal 100 Tage gewesen sein?!“

Tatsächlich fanden Physiker heraus, dass die vergangenen 100 Tage unter Trump für viele Menschen auf der ganzen Welt in etwa vier bis sechs Jahre Obama entsprachen. „Es ist wirklich erstaunlich, wie die Zeit so funktioniert“, so ein Wissenschaftler begeistert.

Für die US-Bürger ist dies jedoch besonders schlimm, denn nach ihrer gefühlten Zeit endet die Trump Ära damit frühestens in rund 50 Jahren.

(JME/Foto: By The White House – President Donald J. Trump (from the White House) (direct link), Public Domain, Link)