Merkel warnt Erdogan: „Noch ein Wort und ich schreie“

Berlin (EZ) | 21. März 2017 | Nach den fast täglichen Attacken aus der Türkei hat nun auch Merkel den Ton gegenüber Erdogan verschärft. In einer eindringlichen Warnung sagte sie an den türkischen Präsidenten gerichtet: "Noch ein Wort von Ihnen und ich schreie!"

Es brodelt in der Kanzlerin. Das konnten alle Beteiligten sehen, die gestern dabei waren, als sich Merkel zum Thema Türkei äußerte. Bislang reagierte sie kaum auf die Verbalattacken von Erdogan. Doch damit ist nun Schluss.

„Ich habe mich jetzt lange genug zurück gehalten, weil ich annahm, dass dies die beste Reaktion auf die permanenten Nazi-Vergleiche von Herrn Erdogan sind“, so Merkel. „Doch ich werde jetzt eine allerletzte Warnung aussprechen: Lieber Recep, wenn noch ein einziges Wort von dir kommt, was auch nur irgendwie anmaßend ist und das Thema Nazi beeinhaltet, dann glaube mir, fange ich laut an zu schreien! Und das, mein Freund, willst du nicht!“

Parteikollegen reagierten positiv auf die Warnung Merkels. Innenminister Thomas de Maizière sagte: „Ich habe Angela einmal schreien hören. Und das werde ich meinen Lebtag nicht mehr vergessen!“

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) nannte Merkels Aussage „einen längst überfälligen Schritt“. Er erinnerte an diverse Debatten mit der Kanzlerin, in der sie hin und wieder mit einer ähnlichen Warnung reagierte. „Es wurde dann immer mucksmäuschenstill, und Angela bekam, was sie wollte.“ Eine ähnliche Wirkung erhoffe er sich nun auch von Erdogan.

Dieser hat sich bisher nicht zu Merkels Warnung geäußert. Da jedoch soeben bekannt wurde, dass sämtliche AKP-Ministerauftritte in Deutschland abgesagt wurden, gehen Experten davon aus, dass die Drohung der Kanzlerin erste Wirkung zeigt.

(JME/Foto: Tobias Koch – OTRS, CC BY-SA 3.0 de)