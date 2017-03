„Selber selber, lachen alle Kälber“: Merkel reagiert endlich auf Erdogans Nazi-Vergleich

Berlin (EZ) | 6. März 2017 | Nach den neusten Provokationen von Erdogan hat nun auch endlich die Kanzlerin reagiert. Mit den Worten „Selber selber, lachen alle Kälber“ konterte Angela Merkel subtil die Nazi-Vergleiche des türkischen Präsidenten.

Gestern wütete Erdogan auf einer Veranstaltung in Istanbul gegen Deutschland und behauptete, die Auftrittsverbote türkischer Minister seien „nichts anderes als das, was in der Nazi-Zeit getan wurde“.

Deutsche Politiker reagierten erbost und fassungslos auf die Vorwürfe.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hielt sich bislang mit Äußerungen zurück, doch nun platzte es auch aus ihr heraus. In einer Stellungnahme erklärte sie vor Pressevertretern: „Selber selber, lachen alle Kälber.“

Außerdem hob sie die Hand und sagte: „Spiegel!“

Auf den Hinweis eines aufmerksamen Journalisten, dass Erdogan auf diese Äußerung mit einem „Doppelspiegel“ reagieren könne, erwiderte die Kanzlerin, dass sie dann immer noch den Joker des „Dreifachspiegels“ ziehen könne.

Auch andere führende Politiker kommen nach und nach aus ihrer anfänglichen Schockstarre heraus. Innenminister Thomas de Maizière (CDU) sagte zu den Nazi-Vergleichen: „Was man sagt, ist man selbst, wenn man nicht die Klappe hält“.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz ging sogar noch weiter und ergänzte Merkels Worte an Erdogan gerichtet mit dem Satz „Selber selber, lacht die blöde Kuh und die bist DU!“

(JME/Foto: Tobias Koch – OTRS, CC BY-SA 3.0 de)