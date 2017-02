NASA begeistert: Jede der sieben entdeckten Planeten verfügt über mehr intelligentes Leben als die Erde

Washington, D.C. (EZ) | 23. Februar 2017 | Was für eine Sensation: Wie die NASA mitteilte, verfügen die jüngst entdeckten sieben erdähnlichen Exoplaneten über mehr intelligentes Leben als die Erde.

Man habe auf nahezu jedem der Planeten – und sei er noch so klein gewesen – eine höhere Menge an Intelligenz gefunden, als man sie auf der Erde jemals gemessen habe. „Bei einem waren wir uns zunächst nicht ganz sicher, weil die Atmosphäre normalerweise nur einfaches Leben zulässt. Aber dann beobachteten wir, wie eine Art großer Heuballen von links nach rechts flog und dabei einem anderen Lebewesen, das äußerlich ein wenig an einen Toaster erinnert, die Relativitätstheorie erklärte“, sagt ein Sprecher der US-Weltraumbehörde NASA.

Man habe auf jedem Planeten ein beeindruckendes Maß an Harmonie und Eintracht beobachten können, das man auf der Erde schmerzlich vermisse. „Dazu fehlt uns hier auf unserem Planeten ganz einfach die nötige Intelligenz“, so NASA-Chef Charles Bolden. Außerdem waren die entdeckten Lebewesen schlau genug, nicht auf die Kontaktversuche der Erde zu reagieren. „Stattdessen versteckten sie sich, einige flohen auch.“ Bewusst nicht mit Menschen zu kommunizieren, gilt unter Fachleuten als höchstmöglicher Beweis für überlegene Intelligenz.

Für die NASA sind die neuen Erkenntnisse sensationell und bitter zugleich. „Wir hatten ja immer gedacht, es wird schwer, einen Planeten zu finden, auf dem intelligentes Leben herrscht. Nun müssen wir unsere Ziele und Pläne komplett ändern und stattdessen nach Planeten suchen, auf denen es noch dümmlicher zugeht als auf der Erde.“

(JME/Foto: NASA – mehr interessante Bilder hier und hier.)