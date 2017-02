„Meins!“ – Trump erhebt Anspruch auf alle sieben frisch entdeckten Planeten

Washington, D. C. (EZ) | 23. Februar 2017 | Forschern gelang die Entdeckung von sieben erdähnliche Planeten. Nur Sekunden nach Bekanntgabe des sensationellen Fundes äußerte sich US-Präsident Trump mit nur einem Wort auf Twitter: „Meins!“ Damit erhob er als erster Anspruch auf alle sieben Planeten.

Sie sind nur 40 Lichtjahre entfernt und der Erde erstaunlich ähnlich. Die Forscher berichten, dass alle entdeckten sieben Planeten die Voraussetzung für Leben erfüllten.

Auch Donald Trump freute sich über den seltenen Fund. Kurz nach seinem Tweet erklärte der Präsident: „Ich habe als erster ‚meins‘ gesagt. Damit gehören alle Planeten mir! Basta!“

Tatsächlich war Trump nur Sekunden schneller als Russlands Präsident Putin, der eine eilig einberufene Pressekonferenz mit dem Wort „meins“ eröffnete und diese kurz danach fluchend verließ, als er erfuhr, dass Trump bereits vor ihm Ansprüche auf die Planeten erhoben hatte.

Ärgerlich: Türkeis Staatspräsident Erdogan mailte tatsächlich noch vor Trump das Wort „Meins“ an die Nasa – allerdings kam diese Mail aufgrund eines Buchstabendrehers niemals an.

Trump erklärte unterdessen, dass er bereits mit der NASA Rücksprache gehalten und die Herausgabe der nötigen Papiere gefordert habe. Als nächstes plane er einen Auslandsbesuch zu seinen „kleinen frisch geborenen Schätzen“.

„Sobald ich wieder zurück bin, so in drei, vier Wochen, werde ich berichten, ob Leben auf diesen Planeten wirklich möglich ist. Und dann können wir auch alle illegalen Einwanderer dahin abschieben“, so Trump stolz.

(JME)