Speicherplatz wird knapp: Twitter löscht 10.000 Mitglieder, um mehr Platz für Trump-Tweets zu ermöglichen

San Francisco | 21. Februar 2017 | Wie Twitter heute bekannt gab, ist der Arbeitsspeicher des Kurznachrichtendienste so gut wie voll. Um dennoch die zahlreichen Tweets des US-Präsidenten veröffentlichen zu können, musste man insgesamt rund 10.000 Twitter-Nutzer löschen.

„Wir hätten nicht gedacht, dass so etwas überhaupt mal möglich sein könnte, aber die Speicherkapazitäten von Twitter sind zu 99 Prozent belegt“, so Twitter-Chef Jack Dorsey heute Vormittag in San Francisco gegenüber Pressevertretern. „Vor allem in den vergangenen zwei Jahren explodierte die Anzahl an Tweets und machte es unseren Mitarbeitern und IT-Experten zunehmend schwer, die Übersicht zu behalten und gegenanzusteuern.“

Nun sei der Zeitpunkt erreicht, an dem dringend gehandelt werden musste. „Wir haben erkannt, dass Twitter für unseren Präsidenten die wichtigste und eigentlich einzige Mitteilungsplattform ist. Um ihm diese Möglichkeit weiter gewähren zu können, mussten wir uns bedauerlicherweise von 10.000 Twitter-Nutzern trennen“, so Dorsey weiter.

Die Auswahl sei willkürlich geschehen, dank eines intelligenten Algorithmus-Programms. Laut Dorsey könne Trump nun für mindestens vier Monate problemlos weitertwittern. „Danach sehen wir weiter.“

Trump selbst reagierte erfreut auf die Nachricht. In insgesamt 92 Tweets lobte er den Kurznachrichtendienst und kritisierte die Medien.

