Donald Trump erhält Preis für beste Trump-Parodie seit Jahren

Washington, D.C. (EZ) | 17. Februar 2017 | Viele Comedians haben sich schon an ihm versucht, doch die beste Trump-Parodie wurde gestern Abend abgeliefert und kurzerhand mit einer Auszeichnung gewürdigt. Donald Trump bekam den Preis für seine „atemberaubende, überspitzte und durch und durch perfekt choreografierte“ Parodie auf den US-Präsidenten Donald Trump.

Die „Donald Trump Parody Awards“ werden seit 2016 jedes Jahr im Februar verliehen. In diesem Jahr war sich die Jury schnell einig. „Wir haben Trumps 77-minütige Rede gestern gesehen und waren begeistert. Wirklich alle typischen Charaktereigenschaften und Eigenheiten Trumps, sämtliche Klischees, die man über den Präsidenten hatte, wurden großartig überspitzt dargestellt.“ So etwas könne man sich kaum ausdenken. „Respekt an den Schreiberling!“

Auch der härteste Konkurrent von Trump in Sachen Parodie, Alec Baldwin, kapitulierte vor der gestrigen Leistung des Präsidenten-Imitators und zollte ihm großen Respekt. „Wissen Sie, ich mache jede Woche ja nur ein bisschen Spaß, alles ganz harmlos. Aber das war wirklich Weltklasse!“ Er werde sich zukünftig lieber wieder anderen Projekten widmen.

Trump selbst reagierte erfreut auf die Auszeichnung. In einer kurzen Dankesrede erzählte er, wie schwer es ihm gefallen sei, den Präsidenten zwar so real wie möglich darzustellen, aber gleichzeitig nicht zu sehr ins Alberne und Absurde abgleiten zu lassen. „Ich gebe zu, das ist mir nicht immer geglückt. Ich bin aber wahnsinnig stolz darauf, dass sich die monatelange Arbeit gelohnt hat und ich nun den Preis als bester Trump-Parodist erhalten habe.“

(JME/Foto: Michael Vadon – →This file has been extracted from another file: Donald Trump August 19, 2015.jpg, CC BY-SA 2.0, Link)