Nach Milliardenverlust: Deutsche Bank nimmt Kredit bei Sparkasse Hildesheim auf

Frankfurt a.M. (EZ) | 2. Februar 2017 | Die Deutsche Bank schließt 2016 mit einem Verlust in Höhe von 4,6 Milliarden Euro ab. Doch der Vorstandsvorsitzende John Cryan konnte Kunden und Mitarbeiter bereits beruhigen: Das Unternehmen habe einen günstigen Kredit bei der Hildesheimer Sparkasse aufgenommen und könne zuversichtlich in die Zukunft schauen.

Vor allem aufgrund zahlreicher Rechtsstreitigkeiten verbucht die Deutsche Bank nach 2015 auch 2016 einen hohen Jahresverlust.

„4,6 Milliarden – das ist natürlich eine ordentliche Summe, aber unsere Kunden und Mitarbeiter brauchen keine Angst um die Zukunft unseres Kreditinstituts haben“, so Deutsche Bank Chef John Cryan. „Wir haben bereits mit befreundeten Unternehmen gesprochen und die Sparkasse wird uns mit Hilfe eines Darlehens unterstützen, der so gut wie in trockenen Tüchern ist.“

Demnach wird die Deutsche Bank einen Kredit bei der Sparkasse über rund fünf Milliarden Euro aufnehmen, zu einem Zinssatz, den laut Cryan „einfach niemand ablehnen kann.“

Allerdings sei es ihm ein Rätsel, wie eine Bank mit so einem Zins überhaupt existieren könne. „Aber das ist ja bald das Problem der Steuerzahler, nicht meines“, so der Brite abschließend gut gelaunt.

Artikel erschien so ähnlich bereits am 21.01.16