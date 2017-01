„Muss ja erstmal Erfahrungen sammeln“ – Schulz bewirbt sich um Praktikumsplatz bei Merkel

Berlin (EZ) | 25. Januar 2017 | Wie gestern überraschend bekannt wurde, überlässt Sigmar Gabriel dem ehemaligen Präsidenten des EU-Parlaments, Martin Schulz die Kanzlerkandidatur für die SPD. Dieser kündigte anschließend an, sich bei Merkel zunächst für ein Praktikum bewerben zu wollen, da er noch keinerlei Erfahrungen mit den Aufgaben eines Kanzlers habe.

„Ich freue mich, als Kanzlerkandidat für die SPD in die Wahl gehen zu dürfen“, so Martin Schulz gestern Abend, kurz nachdem Gabriels Verzicht bekannt gegeben wurde. Doch der 61-jährige Politiker, der in der Bundespolitik bisher kaum Erfahrungen hat, gab zu, dass die nächsten Monate für ihn nicht sehr leicht werden würden.

„Ich bin ja erst seit kurzem dabei und weiß noch überhaupt nicht, was ein Bundeskanzler eigentlich genau für Aufgaben hat. Dieselben wie ein EU-Parlamentspräsident?“, so Schulz fragend in die Presserunde.

Aus diesem Grund plane er als erstes eine Bewerbung an Frau Merkel zu schreiben und um einen Praktikumsplatz zu bitten. „Ich denke, ein drei- bis vierwöchiges Praktikum sollte ausreichen“, so Schulz weiter. „Mich interessiert vor allem: Wann beginnt der Arbeitstag? Wann ist Pause? Werden Überstunden angerechnet? Wie sieht mein Büro aus? Gibt es Gleitzeit? Und natürlich: Was macht man als Kanzler so den ganzen Tag lang?“

Er ist zuversichtlich, dass er den Wahlkampf nach einem erfolgreich absolvierten Praktikum wesentlich überzeugter und leidenschaftlicher führen könne. „Danach schaue ich mir dann auch endlich mal irgendwann den Reichstag genau an“, so Schulz abschließend. „Die Kuppel soll ja auch sehr schön sein!“

(JPL/Foto: Foto-AG Gymnasium Melle, CC BY-SA 3.0, Link)