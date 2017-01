Direkt nach Amtsübergabe: Obama präsentiert grinsend seine kenianische Geburtsurkunde

Washington, D.C. (EZ) | 20. Januar 2017 | Damit hatte niemand gerechnet: Unmittelbar nach der Vereidigung Donald Trumps und damit nach dem Ende seiner Amtszeit als US-Präsident sorgte Barack Obama für eine waschechte Überraschung: Er wurde in Kenia geboren.

„Ich habe mir dieses kleine Geheimnis bis zum letzten Tag aufbewahrt“, so Obama kichernd und feixend gegenüber Pressevertretern, nur wenige Minuten nachdem sein Nachfolger Donald Trump den Amtseid ablegte.

Während seiner Präsidentschaft war Obama immer wieder kurz davor gewesen, aufzufliegen. „Donald hat ja immerzu behauptet, dass ich gar nicht in den USA geboren wurde. Da wurde es zwischenzeitlich ganz schön eng für mich“, so Obama lachend. „Aber ich konnte ihn und alle anderen Zweifler mit einer gut gefälschten Geburtsurkunde überzeugen. Deppen.“ In dem Zusammenhang lobte er noch schnell die amerikanischen Geheimdienste, die in den letzten Wochen immer wieder scharf von Trump angegriffen wurden. „Die Leute da sind die besten der Welt!“

Er hätte nie gedacht, dass es so einfach sei, Präsident zu werden. „Ich bin in Kenia geboren und im Alter von 12 Jahren in die USA ausgewandert. Mein Traum war es immer, der erste Präsident der Vereinigten Staaten zu werden, der kein gebürtiger Amerikaner ist. Das ist mir gelungen.“ Kurz darauf zeigte er seine echte Geburtsurkunde in die Kameras, die beweist, dass er in einem Krankenhaus in Nyang’oma Kogelo in Kenia am 4. August 1961 das Licht der Welt erblickte – und nicht auf Hawaii, wie er bislang immer behauptete.

Obama sei sehr stolz darauf, acht Jahre im Weißen Haus durchgehalten zu haben, ohne erwischt zu werden. „Nun beende ich meine Amtszeit mit dieser kleinen Offenbarung und der Erkenntnis, dass Donald Trump immer schon Recht hatte mit seiner Vermutung. Er ist ein schlauer Mann!“

(JME/Foto: Marc Nozell from Merrimack, New Hampshire, USA – Barack Obama, CC BY 2.0, Link)