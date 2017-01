„Erinnerungspolitische 180-Grad-Wende“: Björn Höcke plant Hitler-Statuen im ganzen Land

Dresden/Berlin (EZ) | 18. Januar 2017 | Deutschland muss sich endlich von Schuldkomplexen lossagen, findet AfD-Funktionär Björn Höcke. In einer vielbeachteten Rede gestern Abend in Dresden kündigte er eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" an, um die "dämliche Erinnerungspolitik" loszuwerden. Er werde deshalb bald persönlich mit der Errichtung zahlreicher Hitlerdenkmäler beginnen.



Im ganzen Land sollen dann Mahnmale, die derzeit beispielsweise an die Verfolgung und Ermordung von Millionen Juden erinnern, durch Statuen des Führers ersetzt werden. Den Anfang wird das Holocaust-Mahnmal in Berlin machen. Dort, so Höcke, sei ausreichend Platz für eine bronzene Darstellung Adolf Hitlers, die seiner Bedeutung für das Land würdig sei. Er selbst werde demnächst mit einem Vorschlaghammer den ersten Schlag machen, um die vielen Stelen, die im Moment noch an die getöteten Juden Europas erinnern, zu entfernen.

Überall dort, wo an zerstörte Synagogen erinnert wird, sollen Mahnmale errichtet werden, die die zahllosen braven Deutschen ehren, die Juden verfolgten. „Wir werden natürlich nicht vergessen, dass es auch viele, viele Deutsche gab, die sich weniger beachteten Gruppen widmeten“, so Höcke. „Wir wollen nicht vergessen, was unsere Väter und Großväter für uns taten, als sie Kommunisten, Künstler, Schriftsteller, Homosexuelle, Zigeuner und all die anderen Volkszersetzer verfolgten.“

Des Weiteren werde auch all denen gedacht, die Hitlers 12-Jahres-Werk erst möglich machten. „Göring, Himmler, Spehr, Goebbels, Bormann – sie alle werden zu ihrem Recht kommen! Nicht zu vergessen: Mengele!“ Die 180-Grad-Wende ist aber erst vollkommen vollzogen, wenn die von der Systempresse sogenannten „Konzentrationslager“ wieder mit Leben erfüllt und damit ihrer Bestimmung zurückgeführt werden, sagt Höcke unter Applaus.

Er wird sich auch dafür stark machen, den Sportpalast in Berlin wieder aufzubauen. „Ich möchte, ehrlich gesagt, nicht immer in ranzigen Gaststätten und kalten Marktplätzen zu euch sprechen“, so der AfD-Politiker.

(BSCH/Foto Höcke: Von Alexander Dalbert (Fotograf) – Björn Höcke (Dargestellter), CC BY-SA 3.0, Link)