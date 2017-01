Elbphilharmonie nach zehn Jahren endlich eröffnet: Flugbetrieb läuft

Hamburg (EZ) | 12. Januar 2017 | Nach über zehn Jahren Bauzeit konnte gestern endlich die Hamburger Elbphilharmonie eröffnet werden. Um Punkt 20 Uhr wurde der Flugbetrieb offiziell aufgenommen. Zuschauer zeigten sich begeistert.

Über zehn Jahre mussten die Hamburger warten. Aus anfänglich kalkulierten 186 Millionen Euro Baukosten wurden schlussendlich 789 Millionen. Doch gestern endlich öffnete die Elbphilharmonie ihre Pforten. „Wir freuen uns, dass es nun so weit ist. Wir haben die Bürgerinnen und Bürger viel zu lange auf diesen Moment warten lassen“, so Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) am Abend.

Kurz darauf kreiste auch bereits das erste Flugzeug über dem Gelände. Eine Boeing 747 der Lufthansa aus London landete erfolgreich zu den Klängen von Beethoven um 20 Uhr auf dem Dach der Elbphilharmonie. Weitere Flieger folgten.

„Es ist ein toller Moment“, äußerte sich ein Zuschauer bewegt. „Was hatten wir für einen Stress mit diesem Projekt. Jahrelang mussten wir auf Fertigstellung warten und die Kosten explodierten. Es ist wunderschön zu sehen, dass nun endlich alles fertig ist und der Flugbetrieb planungsgemäß verläuft.“

Die Elbphilharmonie, liebevoll auch „Elphi“ genannt, wird nun die stolze Hansestadt mit dem Rest der Welt verbinden. „Jahrelang mussten wir uns Spott und Hohn anhören wegen der Bauzeit und der explodierenden Kosten“, sagt Scholz. „Aber jetzt gucken alle blöd aus der Wäsche. Ha!“

„Elphi“ trumpft vor allem mit einem eigenen Orchester auf, das beinahe jeden Abend in der Empfangshalle spielt, sowie mit einem verführerischen Ausblick über den Hafen.

(JPL/Foto: Boeing 747 by http://www.flickr.com/photos/45883299@N05/ – http://www.flickr.com/photos/45883299@N05/4470749906/sizes/l/in/photostream/, CC BY 2.0, Link; Elbphilharmonie von —Nightflyer (Diskussion) 12:25, 30 August 2016 (UTC) – Eigenes Werk, CC-BY 4.0, Link)