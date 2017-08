„Oft zu verschwenderisch eingesetzt“: Ausrufezeichen sollen kostenpflichtig werden

Berlin (EZ) | Um die Menschen zu einem sparsameren und gewissenhafteren Umgang mit Satzzeichen zu erziehen, will die Bundesregierung ab dem 1. Januar 2017 eine Gebühr auf Ausrufezeichen erheben. Diese soll 0,02 Euro pro Stück betragen.

Der Bedarf an Ausrufezeichen sei in den vergangenen Jahren rapide angestiegen. „Mittlerweile werden sie vor allem in Internetforen inflationär missbraucht“, so ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums heute Vormittag gegenüber Journalisten.

Früher hätten die Kinder in der Schule noch gelernt, das Ausrufezeichen nur an bestimmten Stellen und äußerst selten zu setzen. „Heute reicht ein Ausrufezeichen alleine oft nicht mehr aus. Es müssen schon mindestens sieben bis 13 sein.“

Aus diesem Grunde hat die Bundesregierung beschlossen, zukünftig eine Gebühr auf Ausrufezeichen zu erheben. „Jede Verwendung dieses Zeichens kostet dann 0,02 Euro. Wir erwarten einen Rückgang von über 2.000 bis 5.000 Prozent.“

Experten würden bereits an einer Software arbeiten, die automatisch erkennt, wenn jemand auf seiner PC- oder Handy-Tastatur das Ausrufezeichen drückt. „In dem Moment werden zwei Cent gespeichert.“ Am Ende jeden Monats folge schließlich eine entsprechende Rechnung.

Artikel erschien erstamals am 23.08.2016