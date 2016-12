„Ach, so geht das!“: Merkel will deutschen Kampfflieger von Türkei abschießen lassen, um Beziehungen zu normalisieren

Berlin (EZ) | 9. August 2016 | Angela Merkel will die Beziehungen zur Türkei normalisieren. Mit Blick auf den Besuch des türkischen Staatschefs Erdogan heute in Russland kam ihr der rettende Einfall: sie hat dem Kabinett die Idee unterbreitet, Deutschland sollte eines seiner Militärflugzeug von der türkischen Luftwaffe abschießen lassen.



„Danach dürfte sich die Lage bald schon entspannt haben,“ so die Regierungschefin. Der ausgeklügelte Plan: Ein deutsches Flugzeug solle kurz in den türkischen Luftraum eindringen, auf Nachfragen nur kryptisch antworten und sich dann abschießen lassen.

Der Gedanke dahinter: Ähnlich wie Russland könnte dann die Bundesrepublik monatelang herum murren, die Türkei die wirtschaftliche Stärke Deutschlands spüren lassen und dann irgendwann generös eine Entschuldigung der Türkei annehmen.

„So einfach ist das,“ schloss die Kanzlerin ihre Ausführungen ab, die sie von ihrem Urlaubsort aus per SMS an die wichtigsten Minister versandte. Die Idee stößt auf Zustimmung. So sagte Sigmar Gabriel, dass man dann auch endlich etwas hätte, worüber man wirklich verärgert sein könnte. Und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen kann dem Gedanken etwas abgewinnen, deutschen Piloten etwas Gefechtspraxis angedeihen zu lassen.

„Nach sechs oder sieben Monaten kann Erdogan dann zu einem Besuch nach Berlin kommen und alles ist wieder gut,“ freut sich Angela Merkel.

(JPL/Foto: By Armin Linnartz, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12166501)