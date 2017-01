Ekelhaft: 70 Prozent der Menschen gehen vorm Händewaschen nicht auf Toilette

Münster (EZ) | 24. November 2015 | Eine Studie der Universität Münster hat ergeben, dass rund 70 Prozent der Bevölkerung vorm Händewaschen nicht die Toilette aufsucht. Der Leiter der Studie spricht von "ekelhaften Zuständen in deutschen Badezimmern".

Für die Studie wurden in insgesamt 23.000 Haushalten in der gesamten Bundesrepublik heimlich Kameras in den Badezimmern installiert und das Verhalten der Hausbewohner über ein Jahr lang beobachtet. Die Ergebnisse wurden gestern Vormittag vorgestellt.

Demnach sollen bis zu 70 Prozent der Menschen nicht die Toilette benutzen, bevor sie sich die Hände gewaschen haben.

Studienleiter Matthias Wilfinger erklärt: „Viele Menschen gingen einfach ins Badezimmer und haben sich die Hände gewaschen, ohne dass sie voher auf Klo waren. Manchmal kamen sie einfach ins Bad, drehten den Wasserhahn auf, hielten die Hände unters Wasser und gingen anschließend wieder raus. Das alles hat nicht mal eine Minute gedauert“, so der Leiter angewidert.

Erklären könne er sich dieses abartige Verhalten jedoch nicht. „Dass gleich so viele Menschen sich die Hände waschen, einfach so, ohne kurz zuvor auf Toilette gewesen zu sein, das begreife ich nicht.“ Für ihn sei es selbstverständlich, „erst der Klogang, dann Händewaschen.“ Nur das eine oder das andere, „das geht nicht. Widerlich!“

(JPL/Foto: Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21) – Eigenes Werk. Lizenziert unter CC-BY-SA 4.0 über Wikimedia Commons])