VW präsentiert neues Auto für nur 3,5 Milliarden Euro

Wolfsburg (EZ) | 28. Oktober 2015 | Der Automobilkonzern VW hat heute Mittag ein neues Fahrzeug vorgestellt. Es ist eine Sonderanfertigung und soll rund 3,5 Milliarden Euro kosten. Dafür, so die Konzernleitung, biete das Auto neben einem vollautomatischen CD-Wechsler gleich zwei Getränkehalterungen für den Fahrer.

„Wir freuen uns, unser neues Modell, den VW Passat Minus, hiermit offiziell zum Kauf anzubieten“, so der neue Volkswagen-Chef Matthias Müller stolz. „Das Fahrzeug verfügt über sämtliche hochmoderne Standardausführungen und bietet zudem ein hohes Maß an Luxus und ein großes Fahrvergnügen.“

Doch Qualität habe nunmal auch ihren Preis, so Müller weiter. Allein aufgrund der zwei Getränkehalterungen auf der Fahrerseite (bisher war immer nur eine üblich) sowie einem vollautomatischen CD-Wechsler, den es in dieser Form bei VW noch nicht gegeben hat, bewege man sich im einstelligen Milliardenbereich.

„Klar, das hört sich erstmal viel an“, so Müller verständnisvoll, „aber ich wiederhole es gerne noch einmal: ZWEI Getränkehalterungen!“

Der neue VW Minus soll rund 3,5 Milliarden Euro kosten und vorerst ein Einzelstück bleiben. Man werde sich nun auf die Suche nach Interessenten begeben, heißt es von Seiten des Vorstandsvorsitzenden weiter. „Wir sind jedoch zuversichtlich, dass es nicht lange dauern wird, bis wir dieses wertvolle Prachtexemplar verkauft haben.“

(JME/Bild: „Volkswagen logo 2012“ by unknown [Licensed under Public Domain via Commons])