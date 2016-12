USA wollen Schwarze unter Naturschutz stellen

Washington, D.C. (EZ) | 5. Dezember 2014 | Menschenrechte für Schwarze sind derzeit noch kein Thema, dennoch kommen schwere Zeiten auf amerikanische Polizisten zu: die amerikanische Regierung überlegt nach den Protesten der vergangenen Tage ernsthaft, Schwarze unter Naturschutz zu stellen. Das grundlose Quälen oder gar Töten von Schwarzen wäre dann eine Ordnungswidrigkeit, die mindestens mit einer Geldstrafe geahndet wird.

Seit Tagen und Wochen demonstrieren tausende Menschen in den USA gegen die Gewalt von Staatsbediensteten gegenüber Schwarzen. Neuster Auslöser ist die Tötung eines Mannes in Phoenix. Nun lenkt die Regierung in Washington endlich ein und will die Gesetzeslage ändern: Schwarze sollen vom 1. Januar an unter Naturschutz stehen.

Forderungen von Aktivisten, Schwarzen sogar die Menschenrechte zu verleihen, gingen den Verantwortliche noch etwas zu weit, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. „Vielleicht sprechen wir da in zehn oder zwanzig Jahren nochmal drüber, aber zum jetzigen Zeitpunkt sind unsere Polizeikräfte und die Gerichte noch nicht so weit,“ so der Ministerialbeamte. „So eine grundlegende Veränderung muss auch in der Gesellschaft verankert sein.“

Die Schwarzen in den USA unter Naturschutz zu stellen, ist aber bereits ein großer Schritt. Nach Verkündung des Gesetzes lösten sich die meisten Demonstrationen auf, denn damit werde eine Mindestforderung erfüllt. Polizisten und natürlich auch alle anderen Weißen müssen nun mit harten Geldstrafen rechnen, wenn sie grundlos gegenüber einem Schwarzen gewalttätig werden oder ihn gar töten. Die Rede ist von mehreren hundert Dollar. Bei Weiderholungstaten soll Staatsbediensteten sogar die Versetzung drohen.

Damit wird endlich die Minimalforderung der Demonstranten umgesetzt und Polizisten müssen sich für Vergehen gegen Schwarze juristisch rechtfertigen. Bislang kommen sie zumeist ohne Verfahren davon.

Die Regierung hofft, damit endlich ein leidiges Thema beenden zu können. „Die Leute sollen sich auf Weihnachten konzentrieren und weniger Sorge dafür tragen, was auf den Straßen so passiert,“ sagte ein Mitarbeiter des New Yorker Bürgermeisters.

In einem nächsten Schritt, so die Überlegungen, könnte man die neue Regelung auch auf schwarze Frauen ausweiten.

[Siehe auch: List of killings by law enforcement officers in the United States, July 2014]

